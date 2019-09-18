Москва, , 17:31 — REGNUM Украина будет выполнять только те пункты Минских соглашений, которые можно использовать для пиара, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 18 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ Украины подписать так называемую «формулу Штайнмайера».

"Ещё несколько месяцев назад мы говорили, что Киев будет саботировать политическую часть, — сказал Абзалов. — Формула Штайнмайера — это фактически политическая часть Минских соглашений. Об этом все знали, Порошенко о ней говорил и не хотел её подписывать. Украина будет выполнять те пункты, которые будут приносить пиар — обмен пленными, разведение войск на отдельно взятых точках и так далее».

Напомним, что поводом для этого комментария стала озвученная в рамках передачи новость о том, что, по некоторым сведениям, представители украинской делегации в Минске отказались от подписания «формулы Штайнмайера», объяснив свой поступок тем, что «этот документ не предусмотрен минским комплексом мер».