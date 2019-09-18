Москва, 18 сентября 2019, 17:31 — REGNUM Украина будет выполнять только те пункты Минских соглашений, которые можно использовать для пиара, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 18 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ Украины подписать так называемую «формулу Штайнмайера».
Напомним, что поводом для этого комментария стала озвученная в рамках передачи новость о том, что, по некоторым сведениям, представители украинской делегации в Минске отказались от подписания «формулы Штайнмайера», объяснив свой поступок тем, что «этот документ не предусмотрен минским комплексом мер».