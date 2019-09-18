Челябинск, , 17:29 — REGNUM В Челябинске сотрудники и студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета выбрали нового ректора. Высокий пост заняла и.о. ректора Татьяна Чумаченко, сообщает пресс-служба вуза.

Всего на пост претендовали два человека: Чумаченко и зам. проректора по учебной работе Марина Потапова. Право голоса имели 100 человек. Победительница набрала 66 голосов, а её конкурентка — 30. Ещё четыре бюллетеня признаны недействительными.

Учредителем вуза является федеральное Министерство науки и высшего образования. Если оно утвердит итоги голосования, то Татьяна Чумаченко станет ректором на пять лет.

Отметим, 8 октября ЮУрГГПУ отметит своё 85-летие. Ранее он был известен как Челябинский пединститут. За многие годы через него прошли более 85 тыс. выпускников.