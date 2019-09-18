Париж, , 17:26 — REGNUM «Не оставлять ультраправым пространства для маневра и при необходимости присваивать их любимые темы, даже их риторику. Президент Эммануэль Макрон отчетливо понимает: его единственным соперником сегодня является Марин Ле Пен, лидер Национального объединения, — пишет испанское издание El Pais. — И чтобы победить ее, нужно взглянуть в лицо одному из факторов, который эксплуатируют националисты и радикалы — страху перед мигрантами».

Выступая перед депутатами от своей партии, Макрон в начале этой недели озвучил лозунг: «Желая быть гуманистами, мы порой проявляем излишнюю мягкость». Эти слова можно интерпретировать как заявление об ужесточении миграционной политики Франции, считает El Pais, хотя новый закон 2018 года и так предусматривает баланс между закрытием границ для «экономических» мигрантов и открытием прохода для политических беженцев.

Ключевым является тот факт, что президент еще не закончил «подкоп», призванный покончить с традиционными правыми, подчеркивает СМИ. Кроме того, уже в марте французов ждут муниципальные выборы, на которых Национальное объединение Ле Пен — преемник знаменитого ультраправого Национального фронта — рассчитывает завладеть несколькими городами среднего размера. Поворот в риторике Макрона обусловлен тем методом, к которому он уже неоднократно прибегал: использовать язык своих противников, чтобы обратить его против них или укрепить собственную позицию.