Киев, , 17:25 — REGNUM Увольнение с должности главы Украинского института национальной памяти скандального националиста Владимира Вятровича дает надежду на то, что национальная память теперь перестанет быть поводом для ссор с ближними и дальними соседями, заявил в своем комментарии политолог Алексей Блюминов.

Вместе с тем эксперт отмечает, что самый интересный вопрос — ждать ли в связи с этим увольнением каких-то изменений, и на него нет четкого ответа. Блюминов подчеркивает, что любая украинская власть будет своей гуманитарной политикой утверждать основание именно украинской, а не какой-либо другой идентичности.

«Для тех… кто не живет вчерашним и не мечтает о повороте истории вспять, конечно, изменится очень многое. В первую очередь — подходы, механизмы и способы реализации целей гуманитарной политики. Даже если они останутся в рамках, очерченных последней речью Зеленского на День независимости — это все равно будет гигантский шаг вперед… Если же само течение хода событий заставит власть пойти на более глубокое переосмысление событий последних пяти лет, это сможет в перспективе сделать гуманитарную политику куда более сбалансированнее. В общем, смотрим и держим кулаки», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 18 сентября, кабинет министров уволил Вятровича, который занимал свою должность с 2014 г. Сам Вятрович заявил, что большинства амбициозных целей, которые ставил перед собой, он уже достиг. Интересно, что еще до увольнения Вятровича стало известно, что новая власть увеличит финансирование Украинского института национальной памяти.