Москва, , 17:22 — REGNUM Киевские фантазии и фантомные боли, прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков очередную «стратегию» по возвращению Крыма Украине. Об этом политик сообщил 18 сентября на своей странице в Twittеr.

Отдать концы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Николай Маломуж заявил журналистам, что при удачном стечении обстоятельств и при улучшении общей ситуации на Украине для Крыма можно было бы организовать «переходный этап», создав там свободную экономическую зону по типу Гонконга.

«Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений». Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чём можно рассказать, но что нельзя вернуть», — оценил Алексей Пушков очередные киевские заявления на тему полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума, когда более 95% крымчан после нацистского государственного переворота на Украине высказались за воссоединение с Российской Федерацией.

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