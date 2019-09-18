Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Новым советником президента по нацбезопасности назначен Роберт О'Брайен, сообщил 18 сентября президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Роберт О'Брайен U.S. Department of State

Трамп выразил уверенность в том, что ранее успешно выполнявший функции спецпосланника президента по делам заложников в госдепартаменте Роберт О'Брайен «отлично справится» с новой должностью.

«Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!» — написал Трамп.

Стоит отметить, что Роберт О'Брайен является четвёртым по счёту чиновником на должности советника президента по нацбезопасности с начала президентского срока Дональда Трампа.

Ранее занимавший эту должность Джон Болтон был уволен президентом США несколько дней назад.

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