Москва, , 16:56 — REGNUM В России существует большой разрыв между представлениями народа о справедливом государственном устройстве и действиями тех, кто принимает реальные государственные решения. Как передаёт корреспондент, об этом 18 сентября заявил председатель Московского клуба, доктор культурологии Михаил Лермонтов на круглом столе «Россия: образ будущего» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Президент у нас наделён полномочиями управления государством. Он осуществляет власть. Но кто формирует ему заказ на эту власть? Отсутствует этот субъект, который по Конституции прописан — народ источник власти. Механизм, непрерывный плебисцит, который мог бы быть реализован и, с нашей точки зрения, в большей степени отвечал бы интересам и ценностям народа — он, к сожалению, не реализуется», — заявил Лермонтов.

По его мнению, этим обусловлен значительный разрыв между восприятием политической ситуации со стороны властей и народа, который не понимает мотивации тех, кто принимает управленческие решения, и потому формулирует свои запросы в категориях абстрактной справедливости.

«Эти все опросы о консенсусе носят несколько относительный характер. Консенсус в Советском Союзе перед развалом тоже был большой у народа. Народ не представлял себе намерений властителей — они взяли и развалили. В основном решения принимают люди, которые наделены властью. И они принимают решения относительно тех намерений, которые у них складываются, в зависимости от тех условий, в которых они живут», — считает Лермонтов.

Механизм, который обуславливает такой разрыв, заложен в фундамент существующей политической системы, добавил он.

«Выборы сконструированы во многом несправедливо для общества. Ни одна выборная кампания не может пройти без средств. Коммерциализация выборов должна быть прекращена по конституции. Чтобы выборы проходили без коммерческой составляющей. А так у нас получается, что те, кого выбрали — это фактически наёмные работники. Их кто-то на деньги нанял — можно ли предположить, что эти нанятые люди будут избирать волю народа», — отметил Лермонтов.