Москва, , 16:51 — REGNUM В России необходимо создать единую библиотеку успешных проектов социально-экономического развития, которые реализуются в различных субъектах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент России Владимир Путин 18 сентября, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«В рамках одного из проектов вами на системной основе собираются успешные проекты социально-экономического развития. Столь обширная база, своего рода библиотека управленческих решений во многом уникальна. Необходимо сформировать работающий механизм распространения таких практик по всей стране, в том числе через создание стартапов методических рекомендаций для субъектов РФ», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что успешный опыт проектов необходимо продвигать и на международном уровне.

«Запрос на эффективные управленческие решения есть и со стороны других государств и международных организаций», — добавил президент.