Москва, , 16:37 — REGNUM Для министерств и ведомств вскоре будут подготовлены поручения о снятии преград для развития отечественных компаний и старт-апов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент России Владимир Путин 18 сентября, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«На встрече с предпринимателями мы подробно говорили о снятии правовых и других преград для отечественных компаний и старт-апов. По итогам будут сформулированы поручения министерствам и ведомствам», — заявил Путин.

Эта работа должна вестись в прямом контакте с агентством и участниками Национальной технологической инициативы», — подчеркнул президент.

В 2019 году президент поручил АСИ вместе с деловыми объединениями запустить специальную цифровую платформу, которая бы агрегировала случаи давления на предпринимателей.

«Непросто это идёт. Знаю реакцию коллег на эти предложения. Но хочу вас заверить — сделаю всё, чтобы предлагаемая система в более завершённом виде или каком-то другом реально функционирующем была внедрена. Ничего не вижу здесь опасного для правоохранительной сферы», — добавил он.