Киев, , 16:33 — REGNUM На Украине новые власти ведут такую же политику в отношении отдельных регионов Донбасса, как и прежняя власть. Об этом 18 сентября заявила в эфире телеканала «112 Украина» политический эксперт Инна Иваночко.

«Власть меняется, приходит новый министр и говорит те же слова, что и предыдущая политическая команда… К чему они ведут? К тому, чтобы силой взять Донбасс, я так понимаю, потому что они не хотят услышать людей, которые там живут. Для них это украинский народ или нет, или они для них люди второго сорта? Нужно слышать и слушать тех людей, которые там живут. Люди на протяжении многих лет страдают, на линии разграничения гибнут дети и старики, и всем до этого нет дела», — считает Иваночко.

По ее словам, «формула Штайнмайера» предусматривает передачу участка российско-украинской границы под контроль Киеву сразу после проведения местных выборов под присмотром ОБСЕ.

«На территории Донбасса проходят местные выборы. Там полностью меняется местная власть. Возможно, она не поменяется. Выборы пройдут при участии ОБСЕ… На завтра границы переходят под контроль Украины. Там не понятно, что происходит, никто никому не подчиняется: там стреляют, тут стреляют. На завтра Украина возвращает свою территориальную целостность. Если сегодня этого не сделать, завтра вернуть Донбасс будет невозможно. Силой мы не можем вернуть этих людей. Надо научиться слушать людей», — призвала Иваночко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Владимира Зеленского» в отношении Донбасса предусматривает реализацию Киевом ожиданий украинцев для урегулирования ситуации на востоке. По его словам, в день выборов закон об особом статусе Донбасса применяется в неполном формате, но если ОБСЕ признает, что волеизъявление состоялось в соответствии с высокими стандартами, закон начнет действовать в полном объеме.

Министр также сообщил, что на реализацию формулы Зеленского есть до года времени. А если решить проблему не удастся, тогда нужно перейти к новым радикальным мерам.