Киев, 18 сентября 2019, 16:33 — REGNUM На Украине новые власти ведут такую же политику в отношении отдельных регионов Донбасса, как и прежняя власть. Об этом 18 сентября заявила в эфире телеканала «112 Украина» политический эксперт Инна Иваночко.
По ее словам, «формула Штайнмайера» предусматривает передачу участка российско-украинской границы под контроль Киеву сразу после проведения местных выборов под присмотром ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Владимира Зеленского» в отношении Донбасса предусматривает реализацию Киевом ожиданий украинцев для урегулирования ситуации на востоке. По его словам, в день выборов закон об особом статусе Донбасса применяется в неполном формате, но если ОБСЕ признает, что волеизъявление состоялось в соответствии с высокими стандартами, закон начнет действовать в полном объеме.
Министр также сообщил, что на реализацию формулы Зеленского есть до года времени. А если решить проблему не удастся, тогда нужно перейти к новым радикальным мерам.