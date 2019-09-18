Москва, , 16:30 — REGNUM В России следует развивать принципиально новые форматы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент России Владимир Путин 18 сентября, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Первое, на что хотел бы обратить внимание — развитие новые форматов образования», — заявил Путин.

«(Сегодня) я обратил внимание на такой элемент, который не может не привлекать внимание: это взаимное обучение между системами искусственного интеллекта и человеком. Когда ИИ и человек обучают друг друга — такая переходная модель развития в сфере образования может привести к неожиданным и масштабным результатам», — отметил он.