Москва, , 16:25 — REGNUM В России нужно активно формировать новые проекты, которые направлены на поддержание технологического суверенитета страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил президент России Владимир Путин 18 сентября, выступая на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Рассчитываю, что агентство и дальше будет содержательно участвовать в формировании и реализации повестки будущего страны в целом, прежде всего по тем направлениям, по которым зависит наш технологический суверенитет и качество жизни людей в конечном смысле», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что результаты работы АСИ нужно обобщить, продвигая большие системные проекты.

«Во многом благодаря вашим усилиям получилось запустить важные, значимые процессы. Когда команды коллектива — участники старт-апов, предприниматели, волонтёры, активные граждане объединяются в сплочённые сообщества единомышленников — это всегда приносит конкретный позитивный результат», — подчеркнул президент.