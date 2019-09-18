Москва, , 16:20 — REGNUM Одна из проблем, которая стоит перед российской системой детского отдыха это вопрос привлечения частных инвесторов. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 18 сентября президенту РФ Владимиру Путину рассказала на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассказала ее глава Светлана Чупшева.

По ее словам, в настоящее время из 18 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет только 30% охвачены детским отдыхом причем лишь 10% из этих 30% охвачены загородным отдыхом. Как сказал Чупшева, в рамках новой инициативы АСИ был разработан план мероприятий как создать эффективный механизм организации детского отдыха и как привлечь в эту сферу инвестиции.

«В течение пяти лет нам необходимы инвестиции в 130 млрд рублей», — сказала Чупшева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент РФ Владимир Путин, выступил на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».