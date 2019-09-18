Ашхабад, , 16:20 — REGNUM Туркменские власти не выпускают из страны граждан, которые ранее работали на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, пишет «Азатлык».

Кипр Игорь Павловский © ИА REGNUM

При этом им не разрешают выезжать не только на Северный Кипр или в другие страны дальнего зарубежья, но даже в соседние Узбекистан, Казахстан и Россию.

Из-за нового этого негласного запрета туркменистанцы, отправившиеся на заработки на Северный Кипр, опасаются возвращаться на родину, поскольку им самим и членам их семей могут ограничить передвижение.

Отмечается, что некоторым туркменским гражданам всё же удалось вновь выехать на заработки в эту самопровозглашенную республику, дав пограничникам в аэропорту Ашхабада взятку в размере $4 тысяч (256,5 тысячи рублей).

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