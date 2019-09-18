Курган, , 16:20 — REGNUM В Курганской области прошла инаугурация Вадима Шумкова на должность губернатора Курганской области. В соответствии со статьей 99 Устава региона его глава вступает в должность с момента принесения торжественной присяги на заседании областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Избранный губернатор Курганской области Вадим Шумков Пресс-служба губернатора Зауралья

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов вручил Вадиму Шумкову служебное удостоверение. Произнеся текст торжественной присяги, глава региона получил из рук председателя думы Зауралья Дмитрия Фролова нагрудный знак губернатора.

«Я слушал присягу и подумал, как она коротка, и какая сложная и тяжелая работа предстоит вам. Вы сегодня заручились доверием жителей Курганской области и вам предстоит приумножить это доверие», — обратился к губернатору Курганской области полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместители глав других регионов УрФО прибыли на инаугурацию, чтобы лично поздравить Вадима Шумкова.

Избранный губернатор Курганской области поблагодарил родителей, земляков, президента России Владимира Путина за оказанное ему доверие.

«С одинаковым старанием я буду работать и для тех, кто голосовал за меня и для тех, кто голосовал за других кандидатов. Я благодарен своей стране и своему народу за то воспитание и образование, которое я получил и которое сегодня помогает мне в работе», — заявил на инаугурации глава Зауралья.

Напомним, выборы губернатора Курганской области состоялись 8 сентября 2019 года. Вадим Шумков получил 80,86% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области