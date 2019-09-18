Курган, 18 сентября 2019, 16:20 — REGNUM В Курганской области прошла инаугурация Вадима Шумкова на должность губернатора Курганской области. В соответствии со статьей 99 Устава региона его глава вступает в должность с момента принесения торжественной присяги на заседании областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.
Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов вручил Вадиму Шумкову служебное удостоверение. Произнеся текст торжественной присяги, глава региона получил из рук председателя думы Зауралья Дмитрия Фролова нагрудный знак губернатора.
Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместители глав других регионов УрФО прибыли на инаугурацию, чтобы лично поздравить Вадима Шумкова.
Избранный губернатор Курганской области поблагодарил родителей, земляков, президента России Владимира Путина за оказанное ему доверие.
Напомним, выборы губернатора Курганской области состоялись 8 сентября 2019 года. Вадим Шумков получил 80,86% голосов избирателей.
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