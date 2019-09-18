Лондон, , 17:10 — REGNUM Посол Польши в Великобритании Аркадий Жегоцкий обратился к 800 000 польских граждан, советуя им «серьезно рассмотреть» возможность покинуть британскую территорию после Brexit. Об этом 18 сентября передает телерадиокомпания ВВС.

Brexit Welsh photographs

Жегоцкий отметил, что уровень жизни в Польше повышается, что дает «очень хорошую возможность вернуться».

Жегоцкий призвал граждан Польши, проживающих в Великобритании, обеспечить свое будущее, либо подав заявление на получение settled status (статус поселенца), либо вернуться на родину, в Польшу.

«На сегодняшний день около 27% поляков, проживающих на Британских островах, подали заявки на получение settled status, — сказал Жегоцкий. Он полагает, что это «тревожно низкий уровень, означающий, что тысячи польских граждан могут столкнуться с проблемами, связанными с отсутствием… статуса».

Посол сообщил, что несмотря на то, что значительное число граждан Польши остаются в Великобритании, многие рассматривают возможность возвращения на родину. По его данным, в 2018 году Великобританию «покинули 116 тыс. поляков».

Последние данные Управления национальной статистики Польши показывают, что около 832 000 человек, родившихся в Польше, проживали в Великобритании в 2018 году.