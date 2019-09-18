Париж, , 16:05 — REGNUM Госсекретарь по европейским делам при министре иностранных дел Франции Амели де Монтшалин проведет переговоры с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном 18 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Франции отметили, что госсекретарь подтвердит поддержку Франции укреплению двустороннего и трансграничного сотрудничества с Люксембургом в пользу сбалансированного развития территорий двух государств.

Амели де Монтшалин также продемонстрирует готовность Франции вести конструктивный диалог с Люксембургом по основным европейским вопросам, включая борьбу с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь по европейским делам при главе МИД Франции Амели де Монтшалин совершила свой первый визит в Молдавию.

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