Санкт-Петербург, 18 сентября 2019, 16:39 — REGNUM Александр Беглов 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга в присутствии двух предшественников, о которых вспоминали добрым словом, и других почетных гостей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественная церемония инаугурации началась в Мариинском дворце в 11:00. Сначала в зал заседаний городского парламента внесли флаги России и Петербурга. Клясться в верности горожанам Беглову предстояло в присутствии депутатов ЗакСа, правда, двое из них, оппозиционеры Резник и Вишневский, решили проигнорировать это мероприятие.

Большой зал Мариинского дворца
Большой зал Мариинского дворца
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца
Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца
Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца (слева). Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

В зал прошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, после чего объявили о появлении самого избранного губернатора.

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Гуцан
Александр Гуцан
Дарья Драй © ИА REGNUM
Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов
Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов (слева). Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Прозвучал гимн России, слово передали председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко, который начал выступление с цитаты Владимира Путина и передал Беглову копию решения Горизбиркома о результатах выборов. Беглов при явке избирателей в 30% получил чуть более 64% голосов.

«Клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — зачитал Беглов краткую присягу.

Виктор Миненко
Виктор Миненко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Беглов, Виктор Миненко
Александр Беглов, Виктор Миненко
Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга. Как заметила экс-глава города Валентина Матвиенко, его еще называют «цепью губернатора», так что теперь Беглов совсем по-новому и абсолютно прикован к Северной столице.

«Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга», — объявил Макаров.

Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов поблагодарил всех горожан, кто пришел на участки и отдал голос за него, а также президента Владимира Путина. «В самые трудные минуты ваша поддержка придавала мне силы», — сказал Беглов, заочно обращаясь к главе государства. Признателен он ветеранам, блокадникам, выдвинувшим его в губернаторы, а еще тем, кто проголосовал за его соперников — сидевших в зале депутатов Заксобрания Надежду Тихонову и Михаила Амосова. Потому что, объяснил Беглов, все избиратели «проявили гражданскую ответственность».

«Показали, что Петербургу необходимо развитие, что в нашем городе есть большой запрос на позитивные перемены. Отдельные слова благодарности — моему предшественнику Георгию Сергеевичу Полтавченко», — сказал Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Михаил Амосов
Михаил Амосов
Дарья Драй © ИА REGNUM

По его выступлению выходило, что хоть Георгий Полтавченко и «сумел сохранить узнаваемый образ Петербурга», «приумножить потенциал» и «решить задачи», но «в Петербурге немало проблем, а некоторые копились годами».

Александр Бастрыкин, Александр Беглов, Георгий Полтавченко
Александр Беглов, Георгий Полтавченко
Александр Бастрыкин, Александр Беглов, Георгий Полтавченко (слева). Александр Беглов, Георгий Полтавченко (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Теперь Беглов собирается решать эти проблемы: в области благоустройства, транспорта, образования, здравоохранения. Петербургу пора сделать решительный шаг вперед, стать, наконец, динамичным и передовым мегаполисом, полагает он. Для этого всё есть: например, «безграничная вера в его силы и возможности». К сотрудничеству Александр Беглов пригласил «все конструктивные силы».

«Санкт-Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь мой дом, здесь живут близкие мне люди, здесь могилы моих родных, здесь всё, что мне дорого. Я обязан Петербургу многим, если не всем», — заключил новый градоначальник.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Кехман
Бадмаев Буда
Владимир Кехман (слева). Бадмаев Буда (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

С трибуны его решил поздравить полпред Александр Гуцан, почетных граждан представлял летчик-космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, общественность — председатель Совета ветеранов Василий Волобуев, который напомнил собравшимся, что именно его организация и попросила Александра Беглова баллотироваться в губернаторы.

«Александр Дмитриевич прошел славный путь, и этот путь знают и помнят ветераны и пенсионеры», — сказал Волобуев.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга
Светлана Медведева
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга (слева). Светлана Медведева (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

В зале собралось множество почетных гостей, не только чиновники Смольного и парламентарии, священнослужители разных конфессий, но и, например, председатель СКР Александр Бастрыкин и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Вячеслав Макаров в свою очередь объявил, что сегодня в зале собралась «мощная концентрация ума, власти и профессиональных достижений». Он поздравил Беглова и пожелал удачи на губернаторском посту.

«Там, где есть стратегия, есть ее внятное и волевое предъявление обществу и людям, там всегда будет результат, там всегда будут победы», — повторил Макаров слова, которые наверняка узнал сидящий в зале экс-губернатор Георгий Полтавченко — они раньше нередко звучали и в его сторону.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM

Но наиболее страстную часть своей речи Вячеслав Макаров заготовил для другого бывшего главы города.

«В эти наполненные особым смыслом минуты я не могу не обратиться к вам, персонально к вам, глубокоуважаемая Валентина Ивановна, почетному гражданину Санкт-Петербурга. Народ окрестил вашу губернаторскую эпоху золотым веком в истории Санкт-Петербурга. И сегодня вы в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева много и активно помогаете городу», — заявил Макаров, после чего отметил, что имя Матвиенко связано с самыми крупномасштабными проектами, объединяющими всю страну, а как известно, именно в такие минуты общество достигает наивысшего духовного и экономического подъема.

«Освоение космоса, покорение целины, строительство БАМа, Крымского моста… И нам крайне необходимо такие крупные проекты проводить», — сказал Макаров, не уточнив, какие петербургские проекты эпохи Матвиенко могут сравниться с освоением космоса.

Вячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Светлана Медведева
Светлана Медведева
Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступавший ближе к финалу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил надежду, что коллега Беглов продолжит работу над развитием агломерации двух регионов, и предупредил, что если спринт-дистанция выборов завершена, то марафон — только начинается.

«Дорогой сосед, уважаемый Александр Дмитриевич! Есть одна фраза, я всегда ее вспоминаю, когда общаюсь с коллегами: нет положения хуже губернаторского. Это старая фраза, которая переходит еще с времен имперской России. Губернатор действительно отвечает за всё, начиная с негорящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего региона. Но я уверен, что все вопросы вы решите», — сказал Дрозденко.

Александр Дрозденко
Александр Дрозденко
Дарья Драй © ИА REGNUM

…К сожалению, именно в этот день Александр Беглов не стал отвечать ни на какие вопросы — журналисты прождали его более двух часов на главном входе Мариинского дворца в окружении сотрудников ФСО, мимо прошествовали и Матвиенко, и Гуцан, и тот же Дрозденко. Но Александр Беглов предпочел удалиться через другой, менее заметный выход, не привлекая больше внимания к своей персоне.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Николай Кропачев (справа)
Николай Кропачев (справа)
Дарья Драй © ИА REGNUM

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