18 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Александр Беглов 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга в присутствии двух предшественников, о которых вспоминали добрым словом, и других почетных гостей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественная церемония инаугурации началась в Мариинском дворце в 11:00. Сначала в зал заседаний городского парламента внесли флаги России и Петербурга. Клясться в верности горожанам Беглову предстояло в присутствии депутатов ЗакСа, правда, двое из них, оппозиционеры Резник и Вишневский, решили проигнорировать это мероприятие.

Большой зал Мариинского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца (слева). Александр Беглов входит Большой зал Мариинского дворца (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

В зал прошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, после чего объявили о появлении самого избранного губернатора.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Гуцан Дарья Драй © ИА REGNUM

Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов (слева). Валерий Зорькин, Валентина Матвиенко, Александр Беглов (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Прозвучал гимн России, слово передали председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко, который начал выступление с цитаты Владимира Путина и передал Беглову копию решения Горизбиркома о результатах выборов. Беглов при явке избирателей в 30% получил чуть более 64% голосов.

«Клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — зачитал Беглов краткую присягу.

Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов, Виктор Миненко Дарья Драй © ИА REGNUM

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вручил ему должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга. Как заметила экс-глава города Валентина Матвиенко, его еще называют «цепью губернатора», так что теперь Беглов совсем по-новому и абсолютно прикован к Северной столице.

«Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга», — объявил Макаров.

Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов поблагодарил всех горожан, кто пришел на участки и отдал голос за него, а также президента Владимира Путина. «В самые трудные минуты ваша поддержка придавала мне силы», — сказал Беглов, заочно обращаясь к главе государства. Признателен он ветеранам, блокадникам, выдвинувшим его в губернаторы, а еще тем, кто проголосовал за его соперников — сидевших в зале депутатов Заксобрания Надежду Тихонову и Михаила Амосова. Потому что, объяснил Беглов, все избиратели «проявили гражданскую ответственность».

«Показали, что Петербургу необходимо развитие, что в нашем городе есть большой запрос на позитивные перемены. Отдельные слова благодарности — моему предшественнику Георгию Сергеевичу Полтавченко», — сказал Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Михаил Амосов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его выступлению выходило, что хоть Георгий Полтавченко и «сумел сохранить узнаваемый образ Петербурга», «приумножить потенциал» и «решить задачи», но «в Петербурге немало проблем, а некоторые копились годами».

Александр Бастрыкин, Александр Беглов, Георгий Полтавченко (слева). Александр Беглов, Георгий Полтавченко (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Теперь Беглов собирается решать эти проблемы: в области благоустройства, транспорта, образования, здравоохранения. Петербургу пора сделать решительный шаг вперед, стать, наконец, динамичным и передовым мегаполисом, полагает он. Для этого всё есть: например, «безграничная вера в его силы и возможности». К сотрудничеству Александр Беглов пригласил «все конструктивные силы».

«Санкт-Петербург для меня — не просто самый красивый и лучший город. Здесь мой дом, здесь живут близкие мне люди, здесь могилы моих родных, здесь всё, что мне дорого. Я обязан Петербургу многим, если не всем», — заключил новый градоначальник.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Владимир Кехман (слева). Бадмаев Буда (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

С трибуны его решил поздравить полпред Александр Гуцан, почетных граждан представлял летчик-космонавт, герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, общественность — председатель Совета ветеранов Василий Волобуев, который напомнил собравшимся, что именно его организация и попросила Александра Беглова баллотироваться в губернаторы.

«Александр Дмитриевич прошел славный путь, и этот путь знают и помнят ветераны и пенсионеры», — сказал Волобуев.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга (слева). Светлана Медведева (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

В зале собралось множество почетных гостей, не только чиновники Смольного и парламентарии, священнослужители разных конфессий, но и, например, председатель СКР Александр Бастрыкин и вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Вячеслав Макаров в свою очередь объявил, что сегодня в зале собралась «мощная концентрация ума, власти и профессиональных достижений». Он поздравил Беглова и пожелал удачи на губернаторском посту.

«Там, где есть стратегия, есть ее внятное и волевое предъявление обществу и людям, там всегда будет результат, там всегда будут победы», — повторил Макаров слова, которые наверняка узнал сидящий в зале экс-губернатор Георгий Полтавченко — они раньше нередко звучали и в его сторону.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Но наиболее страстную часть своей речи Вячеслав Макаров заготовил для другого бывшего главы города.

«В эти наполненные особым смыслом минуты я не могу не обратиться к вам, персонально к вам, глубокоуважаемая Валентина Ивановна, почетному гражданину Санкт-Петербурга. Народ окрестил вашу губернаторскую эпоху золотым веком в истории Санкт-Петербурга. И сегодня вы в команде нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева много и активно помогаете городу», — заявил Макаров, после чего отметил, что имя Матвиенко связано с самыми крупномасштабными проектами, объединяющими всю страну, а как известно, именно в такие минуты общество достигает наивысшего духовного и экономического подъема.

«Освоение космоса, покорение целины, строительство БАМа, Крымского моста… И нам крайне необходимо такие крупные проекты проводить», — сказал Макаров, не уточнив, какие петербургские проекты эпохи Матвиенко могут сравниться с освоением космоса.

Вячеслав Макаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Светлана Медведева Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступавший ближе к финалу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил надежду, что коллега Беглов продолжит работу над развитием агломерации двух регионов, и предупредил, что если спринт-дистанция выборов завершена, то марафон — только начинается.

«Дорогой сосед, уважаемый Александр Дмитриевич! Есть одна фраза, я всегда ее вспоминаю, когда общаюсь с коллегами: нет положения хуже губернаторского. Это старая фраза, которая переходит еще с времен имперской России. Губернатор действительно отвечает за всё, начиная с негорящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего региона. Но я уверен, что все вопросы вы решите», — сказал Дрозденко.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

…К сожалению, именно в этот день Александр Беглов не стал отвечать ни на какие вопросы — журналисты прождали его более двух часов на главном входе Мариинского дворца в окружении сотрудников ФСО, мимо прошествовали и Матвиенко, и Гуцан, и тот же Дрозденко. Но Александр Беглов предпочел удалиться через другой, менее заметный выход, не привлекая больше внимания к своей персоне.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Николай Кропачев (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

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