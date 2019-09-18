Рим, , 15:54 — REGNUM Самой популярной партией Италии остается «Лига» Маттео Сальвини, уровень ее поддержки составляет 32,3%, передает Termometro Politico в среду, 18 сентября, со ссылкой на опрос Tecne.

Две другие правоцентристские партии, «Вперед, Италия» и «Братья Италии», могут рассчитывать на поддержку 7,9% и 7,3% избирателей соответственно.

Партии, сформировавшие нынешнее правительство, либералы и «Движение 5 звезд», могут рассчитывать на получение 23,3% и 20,7% голосов соответственно.

При этом если три ныне оппозиционные правоцентристские партии пойдут на выборы единым блоком, они могут рассчитывать на поддержку большего числа граждан (49,1%), чем если пойдут на выборы поодиночке (47,5%).

В случае с двумя ныне правящими партиями ситуация обратная: альянс либералов и популистов поддержат лишь 41,5% избирателей (сумма поддержки двух партий — 44%).

При этом, как отмечают социологи, 44% граждан не до конца уверены, за какую партию будут голосовать. Если же на выборы пойдут не партии, а блоки, то число неуверенных вырастет до 48%.