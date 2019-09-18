Каракас, , 15:48 — REGNUM Всего через несколько часов после того, как Хуан Гуайдо — глава венесуэльской оппозиции и лидер парламента, признанный исполняющим обязанности президента более чем 50 странами — объявил о прекращении контактов, которые представители Николаса Мадуро несколько месяцев поддерживали с остальными партиями страны на Барбадосе, чавизм анонсировал соглашение с входящим в оппозицию сектором меньшинства. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

В то время как переговорный процесс, организованный Норвегией, исчерпал себя, несколько представителей официальной власти во главе с Хорхе Родригесом, министром связи, организовали в т.н. «Желтом доме» (штабе министерства иностранных дел в Каракасе) презентацию параллельного политического пакта — с членами группы «За перемены». И хотя речь идет о маленькой платформе партий, которая объединяет наиболее умеренных оппозиционеров, либеральные журналисты, аналитики и активисты расценили произошедшее как «коварный удар» по планам Гуайдо.

Чавистские лидеры также заявили о возвращении небольшой группы депутатов от Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею. Одной из их задач станет организация досрочных выборов в парламент в ближайшее время. Кроме того, было объявлено о согласовании кандидатур новых членов Национального избирательного совета, отказе признать американские санкции, освобождении некоторых заключенных и признании легитимности Национальной конституционной ассамблеи, созданной чавистами.