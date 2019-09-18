Мадрид, , 15:47 — REGNUM Неспособность политических сил Испании прийти к соглашению, которое позволило бы сформировать правительство, сулит испанцам новый предвыборный период, который завершится всеобщим голосованием 10 ноября. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает испанское издание El Mundo. Календарь событий, установленный согласно Органическому закону о порядке проведения общих выборов, вступит в силу со следующего понедельника, когда истечет предусмотренный конституцией двухмесячный срок с предыдущего голосования, после которого ни одному из кандидатов не удалось завоевать доверия Конгресса депутатов.

В понедельник, 23 сентября, король подпишет указ о роспуске Кортесов (испанского парламента) и объявлении новых выборов с одобрения председателя законодательного органа. Документ опубликуют в Официальном правительственном вестнике на следующий день, 24 сентября, после чего стартует полноценная предвыборная гонка (неофициальная гонка фактически идет все эти месяцы, отмечает El Mundo).

15 октября партии обнародуют окончательные списки кандидатов, а через две недели, 1 ноября, начнется официальная предвыборная кампания, которая, по новым испанским нормам, продлится всего восемь суток. 4 ноября станет последним днем, когда СМИ смогут публиковать результаты политических опросов и исследования избирательских предпочтений. На 9 ноября придется традиционный «день тишины», и, наконец, 10 числа испанцы получат доступ к бюллетеням. Если итоги выборов не вызовут серьезных возражений, новое правительство будет в лучшем случае сформировано к Рождеству. Соответственно, государственный бюджет не удастся утвердить до весны.