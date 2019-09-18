Калининград, , 15:44 — REGNUM

Скончался депутат Областной думы Калининградской области от ЛДПР Валерий Корнилов. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба Избиркома Калининградской области, в которой Корнилов также работал в течение последних пяти лет.

Выражая соболезнование родным и близким, калининградский областной избирком подчёркивает вклад политика в обеспечение избирательных прав граждан, становление и развитие избирательной системы Калининградской области. Валерию Корнилову было 55 лет. У него остались жена, двое дочерей и сын.

По данным «Комсомольской правды» в Калининграде» причиной смерти стал сердечный приступ.