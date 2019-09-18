Ковров, Владимирская область, , 15:43 — REGNUM В Коврове Владимирской области старший советник юстиции Максим Коновалов назначен городским прокурором. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ.

Коновалов родился в 1975 году в московском городе Коломна. Он работал помощником Коломенского городского прокурора, старшим следователем Коломенской городской прокуратуры, следователем по особо важным делам Коломенской городской прокуратуры, заместителем Егорьевского городского прокурора, Егорьевским городским прокурором, прокурором города Жуковского и заместителем Воскресенского городского прокурора.

С 2017 года Коновалов работает во Владимирской области. Там он занимал должность заместителя Ковровского городского прокурора. До нового назначения Коновалов работал Владимирским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.