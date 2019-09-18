Иерусалим, , 15:42 — REGNUM В Израиле после подсчета 90% голосов на парламентских выборах партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» отстает на одно кресло от блока «Кахоль-Лавана» экс-главы Генштаба армии обороны Бени Ганца, свидетельствуют данные израильской Центральной избирательной комиссии.

Бени Ганц srael Defense Forces

Так, партия «Кахоль-Лаван» получает 32 места из 120 в Кнессете (парламенте), тогда как «Ликуд» — 31. Далее идет «Объединенный арабский список» — 13 мест, еще девять получает партия русскоязычных граждан этой страны «Наш дом — Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Израиле прошли повторные парламентские выборы, которые были связаны в первую очередь с провалом коалиционных переговоров после выборов в апреле текущего года. Нетаньяху уже заявил о планах создать «сильное сионистское правительство».

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