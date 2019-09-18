Ереван, , 16:32 — REGNUM Министр обороты Армении Давид Тоноян 18 сентября во время брифинга в Национальном собрании прокомментировал заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

Напомним, сегодня, 18 сентября, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «Арцах — это Армения», сказал, что азербайджанская сторона мечтает ответить на эти слова на поле боя: «И это скоро произойдет. Тогда мы увидим, ответит ли он (Пашинян — ред.) за свои слова. Даже Армения официально не признала Карабах».

Глава министерства обороны Армении прокомментировал его слова следующим образом: «Мечтать — очень хорошо, пускай мечтают». На вопрос журналиста, готова ли Армения принять подобный вызов, Тоноян спросил в ответ, сомневается ли в этом сам журналист.

Отметим, по словам Тонояна, количество случаев нарушения режима прекращения огня на границе сократилось.