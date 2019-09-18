Париж, , 15:34 — REGNUM Число заявлений о предоставлении убежища продолжают сокращаться в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в том числе в США, что нельзя сказать об Испании и Франции, сообщает Le Figaro.

В соответствии с докладом «Перспективы международной миграции», в США наблюдается тенденция к снижению числа заявлений о предоставлении убежища. В 2018 году там было подано 254 тыс. заявлений, что на 77 тыс. меньше, чем годом ранее.

По данным ОЭСР, Франция, получившая около 110 тыс. заявок, заняла 4-е место в 2018 году, уступив США (254 тыс.), Германии (162 тыс.) и Турции (116 тыс.). С 1 января 2019 года во Франции было подано почти 10 тыс. подобных заявлений

«В связи с сокращением числа заявлений о предоставлении убежища число зарегистрированных беженцев также уменьшилось на 28%», — говорится в заявлении организации.

Напомним, в целом в 2018 году было подано 1,07 млн ходатайств о предоставлении убежища. В 2017 году — 1,26 млн заявок, а в 2016 и 2015 годах — около 1,6 млн.