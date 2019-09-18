Вильнюс, , 15:31 — REGNUM Литовская парламентская комиссия, которая планирует расследовать связи депутата от фракции Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, члена партии Русский альянс Ирины Розовой с российскими дипломатами, сегодня, 18 сентября, окончательно определилась в направлениях своего расследования и темах, которые планируется изучить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейм Литовской Республики Lrs.lt

Из перечня вопросов исключена оценка по вопросу изгнания Розовой из парламента с помощью импичмента. Литовские расследователи планируют выяснить, оказывала ли Россия влияние на политическую систему Литвы, почему два года назад, когда была получена справка госбезопасности о том, что Розовой не рекомендуется разрешать работать с секретными материалами из-за её связей, в парламенте сразу не начались разбирательства, и не используется ли справка ДГБ для сведения личных политических счётов между оппонентами.

Вопрос о возможном импичменте, пояснили сегодня в парламенте, должен решаться отдельно и не в рамках расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разрешении для работы с секретной информацией почти два года назад было отказано депутату парламента от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирине Розовой, которую ДГБ подозревает в тесных связях с российскими дипломатами, многие из которых, как утверждает ДГБ, являются российскими разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием.