* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 15:34 — REGNUM Немецкие вооруженные силы продолжат участвовать в операции западной коалиции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.

Мандат на продление участия бундесвера в антитеррористической миссии правительство выдало на заседании 18 сентября. Срок участия в операции продлен до конца марта 2020 года.

Также Германия продолжит заниматься подготовкой иракских сил безопасности.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября вооруженные силы Ирака начали очередную спецоперацию против боевиков указанной группировки. Боевые действия проходят в провинциях Анбар и Наджаф вдоль границы с Саудовской Аравией.

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