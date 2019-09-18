Берлин, 18 сентября 2019, 15:34 — REGNUM ИГ — запрещённая в России организация Немецкие вооруженные силы продолжат участвовать в операции западной коалиции против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ.
Мандат на продление участия бундесвера в антитеррористической миссии правительство выдало на заседании 18 сентября. Срок участия в операции продлен до конца марта 2020 года.
Также Германия продолжит заниматься подготовкой иракских сил безопасности.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября вооруженные силы Ирака начали очередную спецоперацию против боевиков указанной группировки. Боевые действия проходят в провинциях Анбар и Наджаф вдоль границы с Саудовской Аравией.
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