Таллин, , 15:29 — REGNUM Мэрия Таллина намерена выстроить с правительством Москвы такие же тесные связи, как удалось их наладить с администрацией Санкт-Петербурга, заявил сегодня, 18 сентября, вице-мэр столицы Эстонии Вадим Белобровцев, который принял прибывшую делегацию правительства Москвы. Его заявление цитирует эстонский национальный телерадиовещатель ERR.

Белоборцев подчеркнул, что примером может служить сотрудничество Таллина с Санкт-Петербургом, которое укреплялось все последние два десятилетия. «Таллин готов обсуждать и реализовывать совместные культурные, образовательные и социальные проекты, которые послужат на благо жителей Таллина и Москвы», — сказал он.

Российскую делегацию возглавлял руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Он также высказал заинтересованность в обмене опытом по развитию городской среды, методов решения социальных вопросов и работе с молодёжью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующее руководство столиц в странах Прибалтики различно относятся к налаживанию связей между столицами. Так, мэр литовской столицы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс запретил открытие уже почти построенного Дома Москвы. «Я как политик надеюсь, что инструмента пропаганды посреди города с флагом, который будет видно с башни Гедиминаса, не будет», — сказал Шимашюс, пообещав стремиться к сносу практически достроенного здания.

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