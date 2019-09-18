Таллин, , 15:26 — REGNUM Уже с июня 2020 года в Таллине планируют запретить ночную продажу алкогольных напитков во всех барах, ресторанах и иных местах общественного питания. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил градоначальник эстонской столицы Михаил Кылварт, сообщает портал национального телерадиовещателя ERR.

По его словам, «ненормально», что отдельные граждане в 6−7 часов утра употребляют в общепитах алкогольные напитки. Кылварт считает, что именно такие лица часто становятся и нарушителями общественного порядка. «Понятно, что закрывать бары никто не собирается, но установить ограничение на время продажи нужно», — сказал он, добавив, что такой порядок необходимо установить и во всей Эстонии, не только в столице.

С ним не согласен предприниматель и вице-председатель Центристской парламентской фракции Андрей Коробейник, который считает, что такая мера не снизит потребление алкоголя. «Скорее люди купят про запас», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начиная с 2011 года эстонские власти ежегодно повышали акциз на алкогольную продукцию, тем самым началась развиваться приграничная торговля алкоголем и госбюджет понес большие потери. Новое эстонское правительство весной 2019 года приняло решение снизить ставку акциза на 25%, чтобы ограничить приграничную торговлю алкоголем с Латвией и вернуть потерянные деньги в казну.