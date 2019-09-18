Москва, , 15:23 — REGNUM В Южной Корее надеются, что визит президента России Владимира Путина в Сеул состоится в ближайшем будущем, заявил южнокорейский посол в РФ Ли Сок Пэ.

«Мы надеемся, что визит президента Путина состоится в ближайшем будущем», — сказал он в интервью российским СМИ.

По словам посла, точная дата визита российского лидера в Южную Корею будет определена по дипломатическим каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прошлого года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посещал Россию с государственным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего двухстороннего развития в различных сферах. В частности, Путин и Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию на Корейском полуострове.