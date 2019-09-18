Тбилиси, , 15:21 — REGNUM Первый канал Общественного телевидения Грузии обвинили в краже информации из офиса новоучрежденного общественного движения «Лело». Об этом на церемонии представления 12 членов нового движения 18 сентября заявил его учредитель банкир Мамука Хазарадзе.

По его словам, первый канал огласил личности 12 членов движения за день до того, как они были представлены, хотя учредители стремились держать эту информацию в тайне и хранили ее в компьютере в офисе движения. Хазарадзе предполагает, что данные были украдены прямо из компьютера.

«В нашем офисе стеклянные стены, наши кабинеты и залы стеклянные, а это значит, что нам нечего скрывать. Но вчера произошел такой факт. Ночью мы обнаружили, что список, который сегодня днем должны были представить, был скопирован Общественным телевидением и оказался на его сайте. Здесь два варианта. Либо мы выдали эту информацию, чего мы не делали, либо Общественное телевидение, которое финансирует каждый из нас, получило ее по каким-то другим каналам. Эта информация была изъята из нашего компьютера», — заявил Хазарадзе.

Попытку журналиста телеканала объяснить, что у телевидения есть множество своих каналов для получения информации, Хазарадзе слушать не стал, пресек и продолжил представление членов нового движения.

Напомним, что презентацию нового движения «Лело» Мамука Хазарадзе провел 12 сентября на Черноморском побережье в местечке Анаклия. О намерении активно заняться общественно-политической деятельностью банкир заявил после того, как его и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе прокуратура обвинила в отмывании незаконных доходов и начала расследование по факту сделок, совершенных в 2007—2008 году на сумму до $17 млн.