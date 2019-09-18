Флоренция, Италия, , 15:21 — REGNUM Отстранение от власти лидера «Лиги» и экс-вице-премьера Италии Маттео Сальвини стало возможным в результате специальной операции, «дворцовой интриги по Макиавелли», заявил в среду, 18 сентября, экс-премьер Италии Маттео Ренци, передает Il Primato Nazionale.

Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Парламент поддержал утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

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После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.