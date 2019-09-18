Таллин, , 15:19 — REGNUM В столице Эстонии Таллине и в Тарту 19 сентября состоится акция протеста сотрудников сферы высшего образования и науки, которые требуют у властей повышения зарплаты, сообщает сегодня, 18 сентября прибалтийское новостное агентство BNS.

В Эстонии академическое сообщество планирует протестовать у здания Центробанка страны, где намечено выездное заседание правительства, а в Тарту у эстонского минобразования и науки. Профсоюзы будут требовать роста финансирования науки до 1% от ВВП, а высшего образования до 1,5% от ВВП и введения гарантированного базового дохода в размере половины средней зарплаты.

Тем временем, профсоюз работников спасательных служб в этот же день в Таллине будет требовать повышение зарплат пожарных и спасателей, пишет портал эстонской газеты Postimees. Инициаторы этой акции протеста соглашаются, что из-за низкой зарплаты работать пожарным или спасателем никто не идёт, а спасательными работами вскоре будет просто некому заниматься.