Москва, , 15:19 — REGNUM Южнокорейские власти приветствуют усилия Москвы и Пекина по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил 18 сентября журналистам посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

Дипломат отметил положительные усилия России в направлении ядерного разоружения и создании прочного мира на Корейском полуострове, в том числе — продолжение совместной с Китаем дорожной карты.

Правительство Южной Кореи поддерживает контакты с Россией и другими заинтересованными сторонами и будет стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне южнокорейский министр иностранных дел Кан Гён Хва заявила на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что Сеул удовлетворен тесными контактами с РФ на различных уровнях по ситуации на Корейском полуострове.

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