Москва, , 15:16 — REGNUM Накал вокруг нефтеперерабатывающих предприятий Саудовской Аравии снижается второй день подряд вместе с нефтяными котировками, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Пентагон о причастности Ирана к атаке дронов.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

«Йеменские повстанцы-хуситы уже взяли на себя ответственность за атаку нефтяных объектов королевства беспилотными летательными аппаратами. Атака удалась: о ней узнал весь мир.

Возникает вопрос, почему «бумажные самолетики» достигли своей цели на фоне использования саудитами продвинутых военных оборонных технологий США.

Вряд ли мы узнаем всю подноготную информацию. Но Америке удобнее и логичнее обвинить в провале обороноспособности не «партизан» из пустынного Йемена, а мощный и самодостаточный Иран.

Новый накал военных страстей и угроз может разрушить хрупкий мир в регионе. Иран на агрессию ответит по полной, нефть взлетит выше $100 за баррель Brent.

России и Саудовской Аравии такой ход рыночных событий выгоден. Но дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке опасна для всего мира», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что США имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии.

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