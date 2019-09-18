Киев, 18 сентября 2019, 15:29 — REGNUM Правительство Украины приняло решение, которое позволит до конца года разделить «Нафтогаз» и газотранспортную систему (ГТС) Украины, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил 18 сентября официальный сайт правительства.
По мнению Гончарука, разделение «Нафтогаза» и украинской газотранспортной системы позволит привлечь в ГТС иностранные инвестиции.
Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель раскрыл детали «газового» договора, который Украина намерена предложить России во время трёхсторонних переговоров.
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