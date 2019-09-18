Киев, , 15:29 — REGNUM Правительство Украины приняло решение, которое позволит до конца года разделить «Нафтогаз» и газотранспортную систему (ГТС) Украины, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщил 18 сентября официальный сайт правительства.

«Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства», — рассказал он.

По мнению Гончарука, разделение «Нафтогаза» и украинской газотранспортной системы позволит привлечь в ГТС иностранные инвестиции.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель раскрыл детали «газового» договора, который Украина намерена предложить России во время трёхсторонних переговоров.

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