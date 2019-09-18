Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Американская компания Raytheon разработала версию наземной экспедиционной версии своей системы точного захода на посадку для истребителей пятого поколения F-35. Система JPALS обеспечивает точную посадку на основе GPS и позволяет проводить её в любых погодных и наземных условиях. Комплект системы может быть доставлен транспортным самолётом марки С-130.

Истребитель-бомбардировщик F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

На днях JPALS была продемонстрирована представителям минобороны, ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также представителям других стран-участников программы F-35 из Японии, Британии, Нидерландов и Италии. В ходе демонстрации возможностей системы несколько истребителей F-35 совершили посадку и взлёт.

Истребители F-35 выпускаются в трех версиях. Стандартная версия — F-35A — со стандартным взлётом и посадкой для ВВС США. Есть версия F-35B — с коротким взлётом и вертикальной посадкой, которая способна выполнять и вертикальный взлёт. А также версия F-35C — взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера.

Наличие JPALS позволит увеличить гибкость развёртывания F-35 при поддержке десантных операций. Использование JPALS даёт возможность использовать участки автострады в качестве взлётно-посадочных полос для истребителей со стандартным взлётом и посадкой, а для истребителей с вертикальным взлётом и посадкой можно будет подобрать ровные твердые поверхности небольшой площади.

По мнению американских военных, данный подход также увеличит выживаемость и даст высокую боевую устойчивость истребительной авиации, так как капитальные аэродромы могут быть уничтожены противником.