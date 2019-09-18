Южная Корея запускает проект по разработке системы лазерного оружия, предназначенного для решения задач противовоздушной обороны — поражения беспилотников. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на южнокорейское Агентство по закупке вооружений.

Сеул, , 15:06 — REGNUM Стоимость проекта составляет 88 миллиардов вон (73,98 миллионов долларов). Система носит название Block-I. Она должна быть способна наносить высокоточные удары по малым беспилотным летательным аппаратам. Оперативное развёртывание системы намечено к 2023 году.

Предполагается, что Block-I будет очень быстро реагировать, буквально со скоростью света. Стоимость одного выстрела составит 2000 вон. Первый вариант системы будет пока действовать на близком расстоянии. После разработки системы, нацеленной на малые цели на близком расстоянии, будет продолжена её модернизация для перехвата более крупных целей на дальнем расстоянии, таких как истребители и спутники.

Беспилотные летательные аппараты, которые являются дешёвыми и простыми в управлении, стали растущей угрозой безопасности в последние годы. 14 сентября 2019 года серия атак беспилотников нанесла серьёзный ущерб нефтяным объектам Саудовской Аравии.