Москва, , 15:01 — REGNUM Поправку в Налоговый кодекс, направленную на введение дополнительных налоговых льгот для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области предоставления мест для временного проживания, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Сборщики налогов

Такие поправки содержатся в законопроекте, направленном на уточнение основных норм налоговой политики. Так, сегодня регионы могут по собственной инициативе принимать законы, которые введут нулевую ставку налога для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Такие нормы коснутся тех ИП, предпринимательская деятельность которых связана с производственной, социальной или научной сферой, а также в сфере бытовых услуг населению.

Ко второму чтению законопроекта правительство предложило распространить такие нормы в том числе и на ИП, предпринимательская деятельность которых связана с услугами по предоставлению мест для временного проживания. Другими словами, регионы могут самостоятельно установить нулевую ставку налогов для ИП, работающих по упрощенке или по патенту, на временную сдачу жилья, например домов, квартир или комнат.

В ходе обсуждения глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») указал на то, что в поправках нашла отражение «по просьбе Крыма и Севастополя легализация предпринимательской деятельности по сдаче в наем помещений для временного проживания».