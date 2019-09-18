Нур-Султан, , 14:58 — REGNUM Президентом национального Олимпийского комитета Казахстана (НОК) переизбран Тимур Кулибаев, сообщили 18 сентября в пресс-службе комитета.

За кандидатуру Кулибаева проголосовали все 34 члена генеральной ассамблеи национального Олимпийского комитета республики. Во время заседания ассамблеи были подведены итоги четырехлетней работы комитета.

«За четыре года НОК Казахстана проделал большую работу. Но несмотря на все фундаментальные изменения в отечественном спорте это является только началом», — заявил Кулибаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили поправки по вопросам физической культуры, которые направлены на ужесточение ответственности за использование допинга.

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