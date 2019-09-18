Симферополь, , 14:52 — REGNUM Жители Крыма уже никогда не вернуться в состав Украины, поэтому план по «возвращению» полуострова под юрисдикцию Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем, выглядит нереальным. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Он напомнил, что Крым возвращался в состав России, прежде всего исходя из своих моральных, культурных и других убеждений, а также согласно волеизъявлению жителей полуострова.

«Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России», — приводит RT слова политика. — И говорить сегодня о возвращении Крыма в состав Украины, о котором говорит экс-разведчик, на мой взгляд, некорректно. Мы вернулись в состав России навсегда».

Он также подчеркнул, что в случае повторного референдума, результаты голосования вряд ли бы изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, свою так называемую «стратегию» по возвращению Крыма в состав Украины бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж представил накануне, 17 сентября, в разговоре с журналистами американской радиостанции. Так, по его словам, сначала нужно «вывести Крым в свободную экономическую зону с международным форматом». Потом, когда Украина при помощи Запада станет мощной державой, произойдет и окончательное возвращение, причём при горячем желании самих крымчан.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.