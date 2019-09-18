Польские пограничники в пункте пропуска Медыка на границе с Украиной задержали 34-летнего гражданина Украины, на которого во Франции был выдан европейский ордер на арест. Мужчина подозревается в переброске мигрантов из Франции в Англию. Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:49 — REGNUM "При проверке данных 34-летнего гражданина Украины в международных базах данных было установлено, что мужчиной интересуется французское правосудие. Власти этой страны выдали на иностранца европейский ордер на арест с целью задержания и экстрадиции», — сообщила пресс-секретарь Бещадского пограничного отряда в Перемышле майор Елизавета Пикор.

Как отметила пресс-секретарь погранслужбы, подозреваемый находился в Польше на законных основаниях, и возвращался домой на Украину. При задержании он был очень удивлён, так как не ожидал такого. Сейчас он ожидает экстрадиции во Францию.

Французские власти подозревают гражданина Украины в причастности к преступной группировке, перевозившей мигрантов из Индии через пролив Ла-Манш из Франции в Англию на лодках. Европейский ордер на его арест был направлен в несколько десятков стран мира.

С начала 2019 года пограничники граничащего с Украиной Подкарпатского воеводства задержали уже 250 человек, разыскиваемых органами юстиции Польши и других стран.