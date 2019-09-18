Киев, 18 сентября 2019, 15:12 — REGNUM Украина предложит российской стороне заключить договор о транспортировке газа сроком на десять лет, который будет предусматривать минимальный размер прокачки газа в размере 60 млрд куб. метров в год, заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщило 18 сентября информационное агентство «УНИАН».
Он также отметил, что договор предусматривает увеличение объёма перекачиваемого через территорию Украины российского газа до 90 млрд куб. метров в год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом вряд ли будут достигнуты какие-то конкретные договорённости.
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