Киев, , 15:12 — REGNUM Украина предложит российской стороне заключить договор о транспортировке газа сроком на десять лет, который будет предусматривать минимальный размер прокачки газа в размере 60 млрд куб. метров в год, заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщило 18 сентября информационное агентство «УНИАН».

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

Он также отметил, что договор предусматривает увеличение объёма перекачиваемого через территорию Украины российского газа до 90 млрд куб. метров в год.

«У нас есть позиция, которую озвучил господин [Марош] Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем её… — 60 плюс 30 и на десять лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом вряд ли будут достигнуты какие-то конкретные договорённости.

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