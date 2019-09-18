Ташкент, , 14:45 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали секретари Советов безопасности Узбекистана и Таджикистана Виктор Махмудов и Махмадали Ватанзода, сообщает агентство «УзА».

Двусторонние консультации аппаратов Совета безопасности двух стран состоялись 17 сентября в Ташкенте. Стороны рассмотрели совершенствование практических механизмов сотрудничества в области противодействия экстремистской и террористической деятельности, а также вопросы приграничной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 апреля на полигоне «Фахрабад» прошли совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений оборонных ведомств Узбекистана и Таджикистана. Участники учений отработали навыки выявления и ликвидации террористов.

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