Москва, , 14:40 — REGNUM Присутствие войск США на территории Сирии только усугубляет криминогенную обстановку и мешает восстановлению мирной жизни, полагает начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом он, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, заявил 18 сентября на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря «Рукбан».

"Стабилизировать ситуацию в регионе возможно только после полного вывода американского контингента и передачи оккупированных территорий под контроль законного правительства Сирии», — сказал генерал-полковник и отметил, что двойные стандарты США и их союзников в проводимой ими внешней политике дают все основания для немедленного рассмотрения их незаконных действий на территории суверенного сирийского государства в Совбезе ООН.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мизинцева, расформирование сирийского лагеря беженцев «Рукбан» может сорваться из-за организованных подконтрольными США боевиками провокаций.

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