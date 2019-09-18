Москва, 18 сентября 2019, 14:40 — REGNUM Присутствие войск США на территории Сирии только усугубляет криминогенную обстановку и мешает восстановлению мирной жизни, полагает начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом он, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ, заявил 18 сентября на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря «Рукбан».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мизинцева, расформирование сирийского лагеря беженцев «Рукбан» может сорваться из-за организованных подконтрольными США боевиками провокаций.
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