Париж, 18 сентября 2019, 14:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани в Париже 19 сентября, сообщили в Елисейском дворце.
Ожидается, что стороны проведут двусторонние переговоры и деловой обед.
Издание отмечает, что визит происходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотников нефтяных объектов в Саудовской Аравии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского государства Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с королем Иордании Абдалла II обсудил недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его плане аннексировать Западный берег реки Иордан.
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