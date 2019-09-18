, 14:32 — REGNUM Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков вступил в должность губернатора. Церемония прошла 18 сентября в большом зале областной филармонии.

На церемонию прибыли главы регионов Уральского федерального округа, в частности, избранный глава Челябинской области Алексей Текслер, депутаты, а также полпред Николай Цуканов. Перед инаугурацией депутаты курганской облдумы утвердили на своём внеочередном заседании избрание нового губернатора. В ходе церемонии Шумков принёс присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора прошли 8 сентября. Шумков набрал 80,86%. Его соперниками на выборах были три человека.