Бишкек, , 14:32 — REGNUM По итогам переговоров премьер-министров Мухаммедкалыя Абылгазиева и Кохира Расулзоды принято решение о том, что Киргизия и Таджикистан отведут военных и технику, переброшенных к границе из-за перестрелки между пограничниками. Об этом сообщает «Вечерний Бишкек».

Также главы правительств двух стран договорились о том, что Киргизия уберет наблюдательную вышку, построенную близ киргизско-таджикской границы на спорной территории, а Таджикистан не будет строить аналогичный наблюдательный пункт.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2019 года на неописанном участке киргизско-таджикской границы произошла перестрелка между пограничниками Таджикистана и Киргизии. Таджикские военные применили минометы.

В результате стычки погибли четыре пограничника — три таджикских и один киргизский. Также были ранены 13 киргизстанцев и пятеро таджикистанцев.

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