Ереван, , 14:40 — REGNUM Обвинение в злоупотреблении властью предъявлено бывшему главе полиции Армении Владимиру Гаспаряну. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, Гаспарян оформил на службу трех сотрудников, которые получали заработную плату, но при этом не работали. Государству нанесен ущерб в размере около 21 млн драм (2,8 млн рублей).

В Следственном комитете считают, что в 2010 году Гаспарян, занимая должность главы военной полиции, а потом заместителя министра обороны, знал, что трое сотрудников полиции, не приходят на работу и получают зарплату, и ничего не сделал.

На стадии следствия, в отношении экс-начальника полиции в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Отметим, с 1997 по 2010 гг. Гаспарян занимал пост начальника военной полиции. С 2010 по 2011 гг. — заместителя министра обороны Армении, а с ноября 2011 по 10 мая 2018 гг. был главой полиции республики.